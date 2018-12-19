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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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Вице-спикеры Заксобрания Семен Мительман и Александр Журавлев покидают свои посты
19.12.2018 г. 13:57
Фото с сайта zs74.ru
В Заксобрании Челябинской области произойдут кадровые перестановки.
С постов вице-спикеров ЗСО уходят Семен Мительман и Александр Журавлев. Их места займут председатель комитета по информационной политике Марина Поддубная и глава комитета по строительству и ЖКХ Олег Голиков. Президиум Законодательного собрания согласовал сложение полномочий с Семена Мительмана и Александра Журавлева.
Марина Поддубная будет отвечать за социальную сферу, а Олег Голиков — курировать комитет по строительству и ЖКХ. Семен Мительман и Александр Журавлев избирались в Заксобрание с 1996 года.
Фото с сайта zs74.ru
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