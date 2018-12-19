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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Директор «ЦКС» Алексей Бубнов пообещал, что мусорный коллапс в Челябинске не повторится
19.12.2018 г. 13:37
Проблемы с вывозом мусора в Челябинске будут решать за счет банковской гарантии.
Об этом директор компании «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов рассказал в интервью Znak.com. Он подчеркнул, что будущий регоператор взял на себя финансовые обязательства – в минэкологии передана банковская гарантия на 300 млн рублей. В случае сбоя в вывозе отходов ведомство наймет дополнительных подрядчиков для перевозки.
«Хочу заверить: то, что произошло в сентябре, сейчас не произойдет. Не нужно будет изыскивать деньги в случае нештатной ситуации, они уже есть в виде банковской гарантии», - пояснил Алексей Бубнов.
Для мусорных перевозок «ЦКС» задействует собственного подрядчика – компанию «Эковывоз». У нее перед регоператором тоже имеется финансовая гарантия в размере 150 млн рублей.
«Центр коммунального сервиса» с 1 января 2019 года станет региональным оператором по обращению с ТКО в Челябинске. Фактически компания начала работать в столице Южного Урала раньше – в конце сентября, когда в городе после закрытия свалки возник мусорный коллапс. Тогда часть перевозчиков отказались вывозить отходы на новый полигон в Полетаево, из-за чего контейнерные площадки во дворах оказались переполнены и длительное время не очищались.
Фото: Галина Лепина
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