Челябинск
- 67.1121р. + 0.3667
- 76.4742р. + 0.6981
Разворот
-
14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Разбор полетов
Из бюджета области выделят более 200 млн рублей, чтобы южноуральцы летали на юг и в Сибирь
19.12.2018 г. 12:49
Фото с сайта yuga.ru
Губернатор утвердил допфинансирование транспортной сферы в Челябинской области.
Всего на повышение транспортной доступности Борис Дубровский поручил выделить 1,3 млрд рублей. Субсидии направят на поддержку пригородного железнодорожного сообщения и садовых автобусных маршрутов.
Кроме того, за счет областного бюджета поддержат несколько приоритетных авианаправлений из челябинского аэропорта. Сейчас рассматривается семь маршрутов: в Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Красноярск, Оренбург, Тюмень и китайский Харбин. На возмещение затрат авиакомпаниям выделят 221 млн рублей. Еще 529 млн предусмотрено организациям воздушного транспорта для внутренних перевозок.
Фото с сайта yuga.ru
Новости на эту тему
- 14.12.2018 г. В челябинском аэропорту расширят зону Duty Free
- 05.12.2018 г. Челябинский аэропорт получит имя Игоря Курчатова
- 03.12.2018 г. В голосовании за новое имя челябинского аэропорта победил Курчатов
- 29.11.2018 г. В челябинском аэропорту стартовала реконструкция аэродромного комплекса
- 23.11.2018 г. Общепит челябинского аэропорта оштрафовали за антисанитарию