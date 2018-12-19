Из бюджета области выделят более 200 млн рублей, чтобы южноуральцы летали на юг и в Сибирь

Фото с сайта yuga.ru

Губернатор утвердил допфинансирование транспортной сферы в Челябинской области.

Всего на повышение транспортной доступности Борис Дубровский поручил выделить 1,3 млрд рублей. Субсидии направят на поддержку пригородного железнодорожного сообщения и садовых автобусных маршрутов.

Кроме того, за счет областного бюджета поддержат несколько приоритетных авианаправлений из челябинского аэропорта. Сейчас рассматривается семь маршрутов: в Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Красноярск, Оренбург, Тюмень и китайский Харбин. На возмещение затрат авиакомпаниям выделят 221 млн рублей. Еще 529 млн предусмотрено организациям воздушного транспорта для внутренних перевозок.

Фото с сайта yuga.ru

Все новости за 19.12.2018 г.»