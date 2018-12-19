Сгоревший цинковый завод во Владикавказе не будут переносить в Челябинск

Фото с сайта vk.com/zinc74

ЧЦЗ не станет наращивать мощности после закрытия завода «Электроцинк» во Владикавказе.

Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт подчеркнул, что на предприятие не поступал запрос о необходимости увеличить производство из-за приостановки производственных мощностей УГМК в Северной Осетии. По его словам, оборудование завода рассчитано на определенную производительность и о ее увеличении на данный момент речи быть не может.

«Производственный цикл имеет регламентированную длительность, так что увеличить объем производства не то что на треть, но и на 10-15 процентов мы не сможем даже при большом желании», - пояснил Павла Избрехта пресс-служба ЧЦЗ.

Информация о том, что челябинское предприятие увеличит мощности, появилась после крупного пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе в октябре. Тогда в городе прошла массовая акция протеста с требованием убрать вредное производство. Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод и перенести его на Урал.

Фото с сайта vk.com/zinc74

Все новости за 19.12.2018 г.»