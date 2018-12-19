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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Сгоревший цинковый завод во Владикавказе не будут переносить в Челябинск
19.12.2018 г. 12:22
ЧЦЗ не станет наращивать мощности после закрытия завода «Электроцинк» во Владикавказе.
Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт подчеркнул, что на предприятие не поступал запрос о необходимости увеличить производство из-за приостановки производственных мощностей УГМК в Северной Осетии. По его словам, оборудование завода рассчитано на определенную производительность и о ее увеличении на данный момент речи быть не может.
«Производственный цикл имеет регламентированную длительность, так что увеличить объем производства не то что на треть, но и на 10-15 процентов мы не сможем даже при большом желании», - пояснил Павла Избрехта пресс-служба ЧЦЗ.
Информация о том, что челябинское предприятие увеличит мощности, появилась после крупного пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе в октябре. Тогда в городе прошла массовая акция протеста с требованием убрать вредное производство. Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод и перенести его на Урал.
Фото с сайта vk.com/zinc74
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