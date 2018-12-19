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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
В 2018 году россияне планировали устроиться на работу блогерами, рэперами и олигархами
19.12.2018 г. 11:49
Специалисты портала Зарплата.ру проанализировали статистику запросов по поиску вакансий.
Самым популярным запросом оказался «водитель» - такую вакансию искали более 540 тыс. человек. Также в тройке самых популярных поисковых слов - «бухгалтер» и «администратор». Среди условий поиска пользователи чаще всего указывали «ежедневные выплаты» - это оказалось важным почти для 400 тыс. россиян.
255 человек пытались найти на портале вакансию депутата, 124 пользователя хотели стать «банкирами». 14 россиян надеялись устроиться на должности «миллионера» и «олигарха». 230 человек искали работу блогера, 17 жителей страны хотели стать рэперами, а еще 11 – майнерами.
115 человек вводили в строку поиска слово «муж», 37 – слово «жена». Также россияне искали на портале вакансии экстрасенсов, гадалок, шаманов, ясновидящих и экзорцистов, а 52 пользователя интересовались вакансией священника.
Фото с сайта pixabay.com
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