Челябинск вошел в топ-20 российских городов с самыми высокими новогодними елками

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики составили рейтинг самых высоких главных елок в городах России.

Рейтинг опубликовало агентство «ТурСтат». Самая высокая елка в России установлена в Красноярске — 55 метров. Второе место заняла Уфа. Там установили живую елку высотой 34 метра.

Челябинск в рейтинге занял 18-е место. Высота елки, которую установили на площади Революции, составляет 20 метров. Ледовый городок в центре Челябинска откроется в субботу, 22 декабря.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 19.12.2018 г.»