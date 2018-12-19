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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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Челябинск вошел в топ-20 российских городов с самыми высокими новогодними елками
19.12.2018 г. 12:03
Фото с сайта pixabay.com
Аналитики составили рейтинг самых высоких главных елок в городах России.
Рейтинг опубликовало агентство «ТурСтат». Самая высокая елка в России установлена в Красноярске — 55 метров. Второе место заняла Уфа. Там установили живую елку высотой 34 метра.
Челябинск в рейтинге занял 18-е место. Высота елки, которую установили на площади Революции, составляет 20 метров. Ледовый городок в центре Челябинска откроется в субботу, 22 декабря.
Фото с сайта pixabay.com
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