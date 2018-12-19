Владимир Елистратов встретится с экоактивистами за закрытыми дверями

Фото с сайта cheladmin.ru

В администрации Челябинска состоится встреча врио главы города с представителями экологических движений.

Мероприятие пройдет в четверг, 20 декабря, начнется в 16:30. Стороны приняли решение провести переговоры в узком формате за закрытыми дверями, подчеркнули в пресс-службе мэрии. После окончания встречи ее участники расскажут журналистам о договоренностях, которых удалось достичь.

Экоактивисты будут обсуждать с врио главы Челябинска Владимиром Елистратовым и представителями федеральных надзорных органов требования, которые предъявили местным властям в минувшую среду, 12 декабря. Среди них – введение режима чрезвычайной ситуации во время НМУ, проведение внеплановых проверок на предприятиях, оснащение детсадов, школ и больниц системами очистки воздуха, привлечение федеральных ресурсов к тушению закрытой челябинской свалки и Коркинского угольного разреза.

Владимир Елистратов назвал некоторые из этих требований «фантастическими», однако согласился, что ряд инициатив реально воплотить в жизнь.

Фото с сайта cheladmin.ru

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