В Челябинской области на птицефабрику завели дела из-за запаха куриного помета

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Прокуроры провели проверку в «Магнитогорском птицеводческом комплексе» из-за жалоб на неприятный запах куриного помета.

Установлено, что в ноябре и декабре 2018 года птицефабрика во время НМУ удобряла куриным пометом почву на участке, который находится в собственности предприятия. При этом у комплекса не было разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Свежий куриный помет является отходом III класса опасности. Также площадка компостирования не оборудована сточными лотками. Директору организации внесли представление об устранении нарушений. На птицефабрику завели административные дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Все новости за 19.12.2018 г.»