Челябинск
- 67.1121р. + 0.3667
- 76.4742р. + 0.6981
Разворот
-
14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Разбор полетов
В Челябинской области на птицефабрику завели дела из-за запаха куриного помета
19.12.2018 г. 11:37
Фото: пресс-служба областной прокуратуры
Прокуроры провели проверку в «Магнитогорском птицеводческом комплексе» из-за жалоб на неприятный запах куриного помета.
Установлено, что в ноябре и декабре 2018 года птицефабрика во время НМУ удобряла куриным пометом почву на участке, который находится в собственности предприятия. При этом у комплекса не было разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.
Свежий куриный помет является отходом III класса опасности. Также площадка компостирования не оборудована сточными лотками. Директору организации внесли представление об устранении нарушений. На птицефабрику завели административные дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры
Новости на эту тему
- 01.11.2018 г. На двух южноуральских птицефабриках начались проверки после жалоб челябинцев на запах навоза
- 29.10.2018 г. Евгений Тефтелев пригрозил наказать «Челябинскую птицефабрику» за запах фекалий в городе
- 15.10.2018 г. Первым зампрокурора Челябинской области стал Игорь Трошкин
- 04.10.2018 г. Южноуральца оштрафовали за продажу шариковой ручки со встроенной видеокамерой
- 24.09.2018 г. Прокуратура намерена закрыть челябинский завод на три месяца за выбросы