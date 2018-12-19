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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Борис Дубровский поручил промышленникам готовиться к переходу на квотирование выбросов
19.12.2018 г. 10:55
В Челябинской области с начала 2019 года стартует подготовка к переходу на систему квотирования выбросов.
По поручению главы региона в каждом городе, где присутствует крупное промышленное производство, будет сформирована рабочая группа. Специалисты минэкологии и надзорных ведомств вместе с представителями предприятий рассчитают квоты концентраций веществ.
Борис Дубровский указал промышленникам на то, что закон о сводных расчетах рано или поздно будет принят, и потребовал готовиться к введению квот на загрязнение уже сейчас. «Главная задача – навести порядок в промышленных центрах Южного Урала, минимум на 20% снизить выбросы», - подчеркнул губернатор.
Челябинская область выступила с инициативой ввести сводный расчет загрязнения воздуха в 2017 году. Сейчас законопроект находится на согласовании в правительстве России. На сегодняшний день размеры квот рассчитаны для пяти городов: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и Карабаша. Эксперимент по квотированию выбросов в Челябинской области пройдет с 2020 по 2025 годы.
Фото с сайта Inform.kz
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