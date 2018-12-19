«Ростелеком» открыл в Челябинске первый на Урале флагманский бизнес-офис

Фото: пресс-служба «Ростелекома»

В Челябинске появился первый на Урале флагманский центр «Ростелекома» для малого и среднего предпринимательства.

Открытие нового бизнес-офиса в Челябинске состоялось во вторник, 18 декабря. Флагманский центр представляет из себя пространство для комфортной работы предпринимателей, где эксперты решают задачи клиентов с минимальной для них нагрузкой – «под ключ» и в режиме одного окна.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Илья Кушпита подчеркнул, что во флагманском офисе можно не только получить профессиональные консультации по продуктам компании, но и протестировать их.

«Чем отличается флагманский офис от обычного? Тем, что при его построении мы используем самые современные инновации, в нем сосредоточены профессионалы – эксперты и консультанты, которые оказывают поддержку и профессионально решают вопросы клиентов. Также во флагманском офисе можно протестировать все представленные нашей компанией продукты и услуги вручную и посмотреть, как работает тот или иной продукт», - рассказал Илья Кушпита.

Фото: пресс-служба «Ростелекома»

Среди продуктов, которые представлены в новом бизнес-офисе, - интерактивное телевидение и публичный Wi-Fi с системой аналитики, умные системы видеонаблюдения, IP-телефония, облачные сервисы. Специалисты «Ростелекома» предлагают предпринимателям варианты размещения вычислительных мощностей и емкостей памяти в центрах обработки данных и консультируют по вопросам информационной безопасности.

Илья Кушпита сообщил, что бизнес-офис в Челябинске стал первым в Уральском округе. Центр обслуживания находится на улице Цвиллинга, 10, работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

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