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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В челябинском троллейбусе умер пожилой мужчина
19.12.2018 г. 10:06
Фото с сайта chelget.ru
В Челябинске во время поездки в троллейбусе умер пассажир.
Все случилось днем во вторник, 18 декабря. Пожилой мужчина ехал на троллейбусе № 14. На остановке «Улица Молодогвардейцев» на Комсомольском проспекте ему стало плохо. Мужчина скончался до приезда медиков. Причина смерти устанавливается.
Фото с сайта chelget.ru
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