В челябинском троллейбусе умер пожилой мужчина

19.12.2018 г. 10:06

В челябинском троллейбусе умер пожилой мужчина
Фото с сайта chelget.ru

В Челябинске во время поездки в троллейбусе умер пассажир.

Все случилось днем во вторник, 18 декабря. Пожилой мужчина ехал на троллейбусе № 14. На остановке «Улица Молодогвардейцев» на Комсомольском проспекте ему стало плохо. Мужчина скончался до приезда медиков. Причина смерти устанавливается.

Фото с сайта chelget.ru

 

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