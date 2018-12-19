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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В Еткульском районе начальника пожарной части задержали за взятку
19.12.2018 г. 10:01
Фото с сайта amur.info
В Челябинской области руководителя подразделения МЧС подозрению в коррупционном правонарушении.
Начальника пожарной части в Еткуле задержали во вторник, 18 декабря. Ему инкриминируют получение взятки. Оперативники взяли его с поличным. В его кабинете обнаружили несколько десятков тысяч рублей мечеными купюрами. Сейчас следствие решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения сотруднику МЧС.
Фото с сайта amur.info
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