В Еткульском районе начальника пожарной части задержали за взятку

Фото с сайта amur.info

В Челябинской области руководителя подразделения МЧС подозрению в коррупционном правонарушении.

Начальника пожарной части в Еткуле задержали во вторник, 18 декабря. Ему инкриминируют получение взятки. Оперативники взяли его с поличным. В его кабинете обнаружили несколько десятков тысяч рублей мечеными купюрами. Сейчас следствие решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения сотруднику МЧС.

Фото с сайта amur.info

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