Эксперты рекомендовали вдвое снизить предложенный регоператором тариф на вывоз мусора в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

В министерстве тарифного регулирования области прошло обсуждение новых ставок на вывоз отходов.

Заседание общественного совета при минтарифе прошло во вторник, 18 декабря. Компания «Центр коммунального сервиса», которая с 1 января 2019 года станет регоператором по обращению с ТКО, предложила ставку в 614,56 рубля за кубометр мусора. Жильцам многоквартирных домов за вывоз отходов по расчетам «ЦКС» нужно будет платить почти 107 рублей, а в частном секторе – 82,56 рубля. Такой размер, с точки зрения регоператора, покроет затраты на реализацию новой территориальной схемы обращения с ТКО.

В обсуждении нового тарифа приняли участие члены Общественной палаты области, активисты общественных движений и представители районных администраций. Эксперты предложили пересмотреть ставку и убрать необоснованные затраты, в том числе по услуге транспортирования отходов. По мнению общественников, тариф должен быть вдвое ниже предложенного регоператором – 53 рубля с человека в многоквартирных домах и 41 рубль – в частном секторе.

Предполагается, что окончательно новая ставка будет утверждена в начале следующей недели.

Фото с сайта cheladmin.ru

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