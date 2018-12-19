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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Эксперты рекомендовали вдвое снизить предложенный регоператором тариф на вывоз мусора в Челябинске
19.12.2018 г. 09:59
В министерстве тарифного регулирования области прошло обсуждение новых ставок на вывоз отходов.
Заседание общественного совета при минтарифе прошло во вторник, 18 декабря. Компания «Центр коммунального сервиса», которая с 1 января 2019 года станет регоператором по обращению с ТКО, предложила ставку в 614,56 рубля за кубометр мусора. Жильцам многоквартирных домов за вывоз отходов по расчетам «ЦКС» нужно будет платить почти 107 рублей, а в частном секторе – 82,56 рубля. Такой размер, с точки зрения регоператора, покроет затраты на реализацию новой территориальной схемы обращения с ТКО.
В обсуждении нового тарифа приняли участие члены Общественной палаты области, активисты общественных движений и представители районных администраций. Эксперты предложили пересмотреть ставку и убрать необоснованные затраты, в том числе по услуге транспортирования отходов. По мнению общественников, тариф должен быть вдвое ниже предложенного регоператором – 53 рубля с человека в многоквартирных домах и 41 рубль – в частном секторе.
Предполагается, что окончательно новая ставка будет утверждена в начале следующей недели.
Фото с сайта cheladmin.ru
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