На Южном Урале молодая мать зарезала годовалого сына

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки, которую подозревают в убийстве ребенка.

Трагедия произошла днем во вторник, 18 декабря, в квартире одного из домой села Ларино в Уйском районе. Девушка насмерть зарезала ножом годовалого сына. По данным пресс-службы регионального управления СК, о происшествии она сообщила родственникам.

Девушку задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Все новости за 19.12.2018 г.»