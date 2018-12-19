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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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На Южном Урале молодая мать зарезала годовалого сына
19.12.2018 г. 09:39
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки, которую подозревают в убийстве ребенка.
Трагедия произошла днем во вторник, 18 декабря, в квартире одного из домой села Ларино в Уйском районе. Девушка насмерть зарезала ножом годовалого сына. По данным пресс-службы регионального управления СК, о происшествии она сообщила родственникам.
Девушку задержали. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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