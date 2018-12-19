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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В Челябинской области в лобовом ДТП погибли два водителя
19.12.2018 г. 09:17
Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
В Уйском районе двое местных жителей погибли в лобовом столкновении двух автомобилей.
ДТП произошло в 15:45 во вторник, 18 декабря, на 69-м километре дороги Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск. 46-летний водитель Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ 21053. За рулем отечественной легковушки был 46-летний мужчина.
Оба водителя скончались от полученных травм на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
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