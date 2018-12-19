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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Вопросы по очистке дорог в Челябинске: жители против реагентов
19.12.2018 г. 09:59
В понедельник Челябинск утонул в грязи из-за черной каши, которая появилась на дорогах после снегопада и обработки противогололедным материалом. Часть жителей требует прекратить сыпать на дороги и тротуары реагенты. Другие челябинцы, напротив, согласны мириться с кашей, лишь бы не было скользко.
Почему дорожные службы не могут справиться с последствиями снегопада с помощью механической очистки дорог? Говорим об этом в среду, 19 декабря, на «Челябинском эхе» в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: заместитель директора управления дорожных работ Владимир Гришаков и директор по строительству и эксплуатации городских дорог компании «Южуралмост» Алексей Струговец.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
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