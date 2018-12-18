В микрорайоне Парковый отключили 20 лифтов из-за долгов управляющей компании

Фото с сайта spravzkh.ru

В нескольких многоквартирных домах микрорайона Парковый отключили лифты из-за долгов УК «Монарх».

На неработающие лифты в группе «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» жалуются жильцы домов на улицах Бейвеля и Габдуллы Тукая. По словам челябинцев, в подъездах развесили объявления об отключении подъемников из-за долгов УК «Монарх» перед обслуживающей организацией.

Всего не работает 20 лифтов. Жильцы призывают жаловаться на управляющую компанию в Госжилинспекцию.

Фото: Парковый Челябинск / vk.com





Все новости за 18.12.2018 г.»