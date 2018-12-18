Жителя Озерска приговорили к 16 годам колонии за смерть женщины после избиения в лифте

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд установил, что днем 5 сентября 2017 года пьяный мужчина увидел, как незнакомая женщина снимает деньги в банкомате, проследовал за ней в подъезд и 12 раз ударил ножом в лифте. После этого южноуралец забрал сумку, в которой было более 17 тыс. рублей, и скрылся. Женщина не приходя в сознание скончалась в больнице 12 октября 2017-го, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Похищенные деньги южноуралец потратил на алкоголь и наркотики. Мужчина признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал около 1 млн рублей в пользу сына и мужа погибшей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 18.12.2018 г.»