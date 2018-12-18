ЧМК получил сертификат соответствия международным экологическим стандартам

Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинский металлургический комбинат получил сертификат соответствия стандартам системы экологического менеджмента.

Независимый аудит на предприятии проводили немецкие специалисты. На сертификационные работы ушло больше года, сообщили в пресс-службе предприятия. Во время исследования эксперты проверили документацию, оценили процедуры и мероприятия в области экологического менеджмента. Также аудиторы обследовали территорию комбината, провели беседы с руководителями.

По итогам проверки систему экологического менеджмента признали соответствующей международным требованиям, комбинату выдали сертификат.

ЧМК является одним из крупнейших промпредприятий Челябинска. Его называют и в числе основных загрязнителей воздуха, к которым относят также ЧЭМК, цинковый завод и «Мечел-кокс».

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 18.12.2018 г.»