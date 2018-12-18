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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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Станислав Мошаров подумает об участии в конкурсе на пост мэра Челябинска
18.12.2018 г. 14:34
Фото с сайта chelduma.ru
Председатель гордумы Станислав Мошаров прокомментировал возможность своего участия в конкурсе по выборам главы Челябинска.
По словам Мошарова, пока он не определился в вопросе своего участия в конкурсе. Председатель гордумы входит в состав конкурсной комиссии по выборам главы города. Во вторник, 18 декабря, ее состав утвердили депутаты. Станислав Мошаров отметил, что если он захочет претендовать на должность мэра, ему необязательно будет выходить из конкурсной комиссии. «Я просто могу не голосовать за себя», — цитирует его Znak.com.
Заявки от претендентов на пост мэра будут принимать с 20 декабря по 15 января. Заседание конкурсной комиссии пройдет 22 февраля.
Фото с сайта chelduma.ru
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