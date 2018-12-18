Губернатор попросит силовиков сопровождать экоактивистов в рейдах по заводам

Фото с сайта vdv-ozuevo.ru

Губернатор Борис Дубровский встретился с представителями экологических движений «Моя планета», «Экология Челябинска» и «АнтиСМОГ».

Общественники выступили на встрече с главой региона с несколькими инициативами по улучшению экологической обстановки и контроля за нарушениями. Они предложили создать федеральную экологическую приемную, ввести обязательный лабораторный контроль при закупке ГСМ для общественного транспорта и усилить меры по предотвращению незаконной рубки деревьев.

Особое внимание экологи обратили на порядок проведения общественного мониторинга на крупных предприятиях, таких, как «Фортум», ЧЭМК и «Мечел». Зачастую работе активистов там мешают местные охранники, которые применяют физическую силу. Глава региона пообещал помочь и привлечь правоохранительные органы к сопровождению общественников, чтобы обеспечить их безопасность во время рейдов.

Фото с сайта vdv-ozuevo.ru

Все новости за 18.12.2018 г.»