- 66.6208р. + 0.1871
- 75.3814р. - 0.0076
-
14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Губернатор попросит силовиков сопровождать экоактивистов в рейдах по заводам
18.12.2018 г. 13:47
Губернатор Борис Дубровский встретился с представителями экологических движений «Моя планета», «Экология Челябинска» и «АнтиСМОГ».
Общественники выступили на встрече с главой региона с несколькими инициативами по улучшению экологической обстановки и контроля за нарушениями. Они предложили создать федеральную экологическую приемную, ввести обязательный лабораторный контроль при закупке ГСМ для общественного транспорта и усилить меры по предотвращению незаконной рубки деревьев.
Особое внимание экологи обратили на порядок проведения общественного мониторинга на крупных предприятиях, таких, как «Фортум», ЧЭМК и «Мечел». Зачастую работе активистов там мешают местные охранники, которые применяют физическую силу. Глава региона пообещал помочь и привлечь правоохранительные органы к сопровождению общественников, чтобы обеспечить их безопасность во время рейдов.
Фото с сайта vdv-ozuevo.ru
- 18.12.2018 г. Владимир Елистратов заявил, что «Маршем матерей» к чистому небу не прийти
- 17.12.2018 г. Борис Дубровский потребовал закрыть литейный цех «Челябвтормета»
- 17.12.2018 г. Владимир Елистратов назвал «фантастическими» требования челябинских экоактивистов
- 14.12.2018 г. В Челябинске продлили режим НМУ
- 14.12.2018 г. Росприроднадзор проводит проверку на ТЭЦ-2 в Челябинске из-за превышения нормативов выбросов