Водители «Яндекс.Такси» будут помогать искать пропавших людей на Южном Урале

Фото с сайта taxi.yandex.ru

Сервис «Яндекс.Такси» объявил о сотрудничестве с поисковым отрядом «Лиза Алерт».

Перед началом сотрудничества у водителей спросили, готовы ли они получать сообщения о пропавших людях. По данным пресс-службы «Яндекс.Такси», более 80% опрошенных согласились. Водителям начнут приходить уведомления от поисковиков в приложении «Таксометр». В сообщении будет фотография пропавшего, ориентировки, место, где его видели в последний раз и номер поискового отряда.

Если водитель заметит похожего человека среди пешеходов или своих пассажиров, он сможет сообщить об этом на горячую линию. Сервис запустили во всех регионах, где работают поисковые отряды «Лизы Алерт», в том числе в Челябинской области.

Фото с сайта taxi.yandex.ru

Все новости за 18.12.2018 г.»