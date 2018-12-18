В Челябинской области приставы достали мужчину из шкафа, чтобы отвезти в суд

Фото с сайта saw-wood.ru

Жителя Магнитогорска принудительно доставили в суд после совершенной кражи.

Мужчина, обвиняемый в краже, несколько раз не являлся на заседания, поэтому за ним отправили приставов. Судебные исполнители приехали в квартиру, где жил магнитогорец. Там в утреннее время они застали его знакомых, распивающих спиртное. Самого хозяина помещения не увидели.

Друзья мужчины сказали, что он пошел «за добавкой». Однако приставы в это не поверили и открыли шкаф. Внутри в куче вещей сидел подсудимый. На вопрос, что он тут делает, ответил: «Что-что, трамвая жду! Сказали же, что за добавкой пошел!». «Но выход из шкафа был только один – на скамью подсудимых, куда и был доставлен Н. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы», - говорится в сообщении пресс-службы областного управления ФССП.

Фото с сайта saw-wood.ru

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