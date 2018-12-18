Депутаты приняли бюджет Челябинска на 2019 год

Фото с сайта pixabay.com

В 2019 году на социальную сферу в Челябинске уйдет почти 85% городского бюджета.

При формировании бюджета учитывался прогноз социально-экономического развития города до 2021 года и общая тенденция на сокращение долговых обязательств. В пресс-службе гордумы подчеркнули, что местные власти будут расплачиваться с кредитами за счет оптимизации собственных расходов.

Доходы городского бюджета на 2019 год оцениваются в 33,5 млрд, расходы – в 34 млрд рублей. Более трети поступлений в челябинскую казну прогнозируют от налогов, еще около 60% приходится на межбюджетные трансферты. Важнейшим направлением расходов бюджета станет социальная сфера – на образование, соцподдержку, здравоохранение, культуру и спорт уйдет более 28,5 млрд рублей или 84,3% расходов казны.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 18.12.2018 г.»