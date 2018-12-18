Депутаты назначили дату заседания комиссии по выборам мэра Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске официально стартовал процесс выборов главы города.

Конкурс объявили на заседании городской думы во вторник, 18 декабря. Депутаты утвердили порядок отбора кандидатур на пост главы Челябинска, перечень необходимых документов, сроки и процедуру проведения конкурса. Также они определили четырех членов комиссии по выборам. Ими стали спикер гордумы Станислав Мошаров, его заместители Сергей Овчинников и Андрей Шмидт и председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Бодров. Еще четырех представителей делегирует в комиссию губернатор.

Участником конкурса на пост мэра Челябинска может стать любой гражданин России старше 21 года с высшим образованием. В числе требований к кандидату – знание Конституции, бюджетного кодекса и отраслевых законов, а также навыки управленческой деятельности.

Заявки от претендентов на кресло мэра будут принимать в городской думе с 20 декабря до 15 января. Заседание конкурсной комиссии состоится 22 февраля. Кандидатам нужно будет пройти собеседование и представить свою программу социально-экономического развития Челябинска. Ожидается, что комиссия примет решение по новому главе Челябинска после праздничных дней, 25 или 26 февраля.

Необходимость выбирать нового мэра возникла после того, как предыдущий градоначальник Евгений Тефтелев в ноябре ушел в отставку. Полномочия главы города временно исполняет вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 18.12.2018 г.»