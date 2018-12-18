Осужденному участнику банды педофилов вменили изнасилование еще девяти детей

Фото с сайта ysia.ru

В Челябинске снова будут судить 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в съемках в порно с детьми.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2004 до 2015 год был участником банды педофилов, которые использовали 26 детей в съемках порно. В феврале 2018-го мужчину и его соучастников осудили. Ему назначили 18 лет колонии строгого режима. В октябре суд смягчил наказание и снизил срок на полгода.

В декабре мужчине вменили изнасилование еще девяти детей. Уголовное дело направлено в Металлургический райсуд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта ysia.ru

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