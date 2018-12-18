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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
В Южноуральске елку для главной площади города спилили в местном детском саду
18.12.2018 г. 12:14
В Челябинской области в детском саду спилили елку для того, чтобы установить ее на площади.
Все произошло 10 декабря. Подписчики сообщества «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» рассказали, что в Южноуральске на городской площади установили дерево, которое взяли с территории детского сада №16 «Елочка». Пользователи отметили, что из этого в дошкольном учреждении организовали целое мероприятие – в детсад пришел человек в костюме Деда Мороза и пригласил детей попрощаться с елкой.
После этого в соцсетях появилась информация, что дерево спилили якобы по просьбе руководства детского сада – высокая ель росла близко к зданию и давала тень, из-за которой в группах было темно, а своими корнями она разрушала фундамент. Весной на территории учреждения обещали высадить новое дерево, подальше от корпуса.
Прокомментировать ситуацию в дошкольном учреждении корреспонденту «Челябинского эха» отказались.
Похожий инцидент в начале декабря произошел в Чебаркуле. Там елку для главной площади взяли с соседней улицы. Местные власти заявили, что произошла ошибка, рабочие должны были спилить дерево в другом месте. Прокуратура провела по данному факту проверку, ее материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Также на прошлой неделе стало известно, что начальник управления по ЖКХ Чебаркуля Андрей Морозов уволился по собственному желанию. Его уход связывают со скандалом из-за вырубки елки.
Фото: «Типичный Челябинск» / vk.com
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