В Челябинске осудили женщину, похитившую 7 млн рублей под предлогом развития молочного бизнеса

Фото с сайта pixabay.com

Калининский райсуд вынес приговор 59-летней челябинке, которую признали виновной в мошенничестве и легализации денег.

Суд установил, что в период с 2010 по 2016 год женщина собрала с восьми потерпевших деньги на развитие бизнеса по производству молока. При этом предпринимательскую деятельность она не вела. Общая сумма ущерба превысила 7 млн рублей. Чтобы легализовать деньги, женщина заключила с иным лицом договор займа.

Ранее челябинка была судима за мошенничество и отбывала наказание в колонии. Калининский райсуд приговорил женщину к шести годам лишения свободы и оштрафовал на 80 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 18.12.2018 г.»