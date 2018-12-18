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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В Челябинске осудили женщину, похитившую 7 млн рублей под предлогом развития молочного бизнеса
18.12.2018 г. 12:09
Фото с сайта pixabay.com
Калининский райсуд вынес приговор 59-летней челябинке, которую признали виновной в мошенничестве и легализации денег.
Суд установил, что в период с 2010 по 2016 год женщина собрала с восьми потерпевших деньги на развитие бизнеса по производству молока. При этом предпринимательскую деятельность она не вела. Общая сумма ущерба превысила 7 млн рублей. Чтобы легализовать деньги, женщина заключила с иным лицом договор займа.
Ранее челябинка была судима за мошенничество и отбывала наказание в колонии. Калининский райсуд приговорил женщину к шести годам лишения свободы и оштрафовал на 80 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
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