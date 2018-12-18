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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Владимир Елистратов заявил, что «Маршем матерей» к чистому небу не прийти
18.12.2018 г. 11:22
Врио главы Челябинска прокомментировал намерение местных экоактивистов устроить шествие в центре города.
Владимир Елистратов подчеркнул, что экологические проблемы нужно решать эффективными действиями, а не протестными акциями.
«Маршем к чистому небу не прийти. Вызывает недоумение, что люди, с которыми мы договорились сесть за стол и обсудить варианты решения вопросов, не дожидаясь встречи, призывают в интернете выйти на марш. Это лишь подтверждает, что истинные цели данных активистов далеки от экологии», - заявил врио главы города.
Вице-мэр пояснил, что выступает за конструктивный диалог и пригласил горожан обсудить ранее предъявленные активистами требования в стенах мэрии. Встреча состоится в четверг, 20 декабря, в 16:30.
Ранее акцию под названием «Марш Матерей» анонсировал координатор движения «Челябинск, дыши!» Игорь Кривченко. По его словам, мероприятие согласовали в городской администрации. Акция пройдет на пешеходной части улицы Кирова в воскресенье, 23 декабря, с 14:00 до 15:00. Шествием матерей с колясками общественники намерены обратить внимание местных властей на экологические проблемы Челябинска и заявить о праве горожан на чистый воздух.
Фото с сайта gubernator74.ru
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