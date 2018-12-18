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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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Воспитанников детсада в Парковом кормили из ржавой и грязной посуды
18.12.2018 г. 10:41
Фото с сайта pixabay.com
Прокуратура выявила нарушения санитарных норм в нескольких детских садах Челябинской области.
В Челябинске инспекция прошла в детсаду №45 на улице Хариса Юсупова. Там воспитанники едят из ржавых немытых тарелок, в игровой комнате обнаружили следы тараканов. В спальне повреждена стена, из-за чего там не проводится влажная уборка и дезинфекция.
Также нарушения санитарных правил нашли в двух дошкольных учреждениях в Кунашакском районе. Там у проверяющих тоже возникли претензии к организации питания детей. По всем случаям в прокуратуре возбудили административные дела, заведующим детсадами внесли представления об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта pixabay.com
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