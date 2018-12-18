Воспитанников детсада в Парковом кормили из ржавой и грязной посуды

Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура выявила нарушения санитарных норм в нескольких детских садах Челябинской области.

В Челябинске инспекция прошла в детсаду №45 на улице Хариса Юсупова. Там воспитанники едят из ржавых немытых тарелок, в игровой комнате обнаружили следы тараканов. В спальне повреждена стена, из-за чего там не проводится влажная уборка и дезинфекция.

Также нарушения санитарных правил нашли в двух дошкольных учреждениях в Кунашакском районе. Там у проверяющих тоже возникли претензии к организации питания детей. По всем случаям в прокуратуре возбудили административные дела, заведующим детсадами внесли представления об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 18.12.2018 г.»