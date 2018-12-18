В Челябинске больше суток назад пропала 14-летняя девочка

В Советском районе Челябинска полиция ищет пропавшую восьмиклассницу.

Днем в понедельник, 17 декабря, Ксения Захарина 2004 г.р. ушла из дома по улице Ковшовой в школу. До настоящего времени она не вернулась.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост: 160-165 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые окрашенные, прямые, без челки, глаза голубые, нос прямой.

На запястье левой руки – татуировка в виде розы с колючей проволокой и надписью «свобода» на английском языке. Была одета в темно-синий пуховик ниже колен, шарф-снут и вязаную шапку черного цвета, черные джинсы, черные кроссовки. При себе был серый телефон. Отмечается, что ранее школьница из дома не убегала.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить в дежурную часть Советского райотдела полиции по телефонам 8 (351) 779-76-50; 237-06-76; 237-06-88; 237-90-43; или 02.

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