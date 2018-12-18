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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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Ущерб от сговора перевозчиков мусора в Челябинске оценили в 60 млн рублей
18.12.2018 г. 10:10
Фото: Анна Адианова
В Челябинске завершено следствие уголовного дела о присвоении денег на вывоз отходов.
По материалам дела, один из руководителей МУП «Горэкоцентр» привлек к мусорным перевозкам две подрядных организации, с которыми заключил договоры с завышенной стоимостью услуг. Нанесенный челябинской администрации ущерб оценили более чем в 60 млн рублей.
Руководству муниципального предприятия предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупном размере. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Материалы следствия готовятся к передаче для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Фото: Анна Адианова
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