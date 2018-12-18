В Челябинске водитель маршрутки потерял сознание за рулем и устроил массовое ДТП

Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску

В Челябинске водитель маршрутки скончался после массового ДТП.

Авария произошла в 18:00 в понедельник, 17 декабря, напротив дома № 100 по проспекту Победы. 42-летний водитель маршрутки № 86 выехал на встречную полосу и врезался в припаркованные на обочине два автомобиля Toyota. Вторая иномарка от удара продвинулась назад и столкнулась с Kia. Затем корейская машина въехала в УАЗ.

По словам очевидцев, у водителя возникли проблемы с сердцем, он потерял сознание за рулем. Мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску





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