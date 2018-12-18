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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В Челябинске водитель маршрутки потерял сознание за рулем и устроил массовое ДТП
18.12.2018 г. 10:03
Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску
В Челябинске водитель маршрутки скончался после массового ДТП.
Авария произошла в 18:00 в понедельник, 17 декабря, напротив дома № 100 по проспекту Победы. 42-летний водитель маршрутки № 86 выехал на встречную полосу и врезался в припаркованные на обочине два автомобиля Toyota. Вторая иномарка от удара продвинулась назад и столкнулась с Kia. Затем корейская машина въехала в УАЗ.
По словам очевидцев, у водителя возникли проблемы с сердцем, он потерял сознание за рулем. Мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Фото: ГИБДД УМВД России по городу Челябинску
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