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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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Колледж в Миассе оштрафовали за «Коррозию металла»
18.12.2018 г. 09:52
Фото с сайта rzn.info
В Челябинской области колледж наказали за нарушение закона о защите детей от вредной информации
Проверку в Миасском геологоразведочном колледже провели сотрудники прокуратуры по наводке областного управления ФСБ. С учебных компьютеров они выборочно искали ресурсы из федерального списка экстремистских материалов. Проверяющие получили доступ к запрещенным аудиозаписи и видеоклипу рок-группы «Коррозия металла».
Прокуратура завела на учебное заведение административное дело за нарушение закона о защите детей от вредной информации. Миасский городской суд оштрафовал колледж на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта rzn.info
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