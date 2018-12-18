Колледж в Миассе оштрафовали за «Коррозию металла»

Фото с сайта rzn.info

В Челябинской области колледж наказали за нарушение закона о защите детей от вредной информации

Проверку в Миасском геологоразведочном колледже провели сотрудники прокуратуры по наводке областного управления ФСБ. С учебных компьютеров они выборочно искали ресурсы из федерального списка экстремистских материалов. Проверяющие получили доступ к запрещенным аудиозаписи и видеоклипу рок-группы «Коррозия металла».

Прокуратура завела на учебное заведение административное дело за нарушение закона о защите детей от вредной информации. Миасский городской суд оштрафовал колледж на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото с сайта rzn.info





Все новости за 18.12.2018 г.»