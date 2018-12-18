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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
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В Челябинской области в два раза выросли продажи полисов е-ОСАГО
18.12.2018 г. 08:33
Фото с сайта 7info.ru
С января по октябрь в регионе продали почти 50 тыс. электронных полисов автострахования.
Таковы данные Российского союза автостраховшиков, которые приводит Центробанк. За первую половину 2018 года продали 27 тыс. е-ОСАГО – почти столько же, сколько за весь 2017 год. Продажа электронных полисов сейчас обязательна для всех страховщиков, которые работают с автогражданской ответственностью.
В пресс-службе челябинского управления Центробанка напомнили, что оформлять полисы е-ОСАГО следует на официальном сайте лицензированной страховой компании и делать это без посредников, чтобы не стать жертвой мошенников.
Фото с сайта 7info.ru
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