В Челябинской области в два раза выросли продажи полисов е-ОСАГО

Фото с сайта 7info.ru

С января по октябрь в регионе продали почти 50 тыс. электронных полисов автострахования.

Таковы данные Российского союза автостраховшиков, которые приводит Центробанк. За первую половину 2018 года продали 27 тыс. е-ОСАГО – почти столько же, сколько за весь 2017 год. Продажа электронных полисов сейчас обязательна для всех страховщиков, которые работают с автогражданской ответственностью.

В пресс-службе челябинского управления Центробанка напомнили, что оформлять полисы е-ОСАГО следует на официальном сайте лицензированной страховой компании и делать это без посредников, чтобы не стать жертвой мошенников.

Фото с сайта 7info.ru

Все новости за 18.12.2018 г.»