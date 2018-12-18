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14.12.2018 г. | 10:41Гости эфира: Кривченко Игорь
Борис Дубровский поручил следить за гололедицей на дорогах во время новогодних каникул
18.12.2018 г. 08:27
Губернатор потребовал усилить контроль за безопасностью южноуральцев в период новогодних каникул.
Главы городов и районов должны организовать круглосуточное дежурство в администрациях и профильных ведомствах на время праздников. Также Борис Дубровский поручил проверить готовность коммунальщиков и пожарных и обеспечить бесперебойную работу всех экстренных служб на каникулах.
Особое внимание глава региона уделил состоянию дорог. «Главы на местах должны следить, чтобы их территории не превратились в ледовые катки. Министерству дорожного хозяйства совместно с федеральными структурами и ГИБДД обеспечить мониторинг состояния автотрасс, особенно на проблемных участках М-5 и М-36», – подчеркнул Борис Дубровский.
Фото с сайта gusev-online.ru
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