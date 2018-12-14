Топ-5 новостей Челябинска

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 8 по 14 декабря 2018 года.

Полмесяца в режиме НМУ: возмущенные смогом челябинцы пришли в мэрию с требованием ввести режим ЧС



В Челябинске больше двух недель действует режим неблагоприятных метеоусловий. Его ввели 1 декабря, сначала действовала первая степень опасности, позже ее повысили на вторую. В режиме НМУ город будет жить и в предстоящие выходные — его продлили минимум до вечера понедельника, 17 декабря.

Каждый день в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу поступали десятки жалоб на грязный воздух. Максимальное количество обращений зафиксировали 10 декабря — 204 звонка. Жители Челябинска сообщали о выбросах предприятий, горящей свалке, в Копейске заметили дым от горящих шламохранилищ рядом с озером Курочкино.

Проверки на предприятиях-загрязнителях проводили специалисты министерства экологии и Росприроднадзора. «Мы принимаем десятки обращений от граждан и сами находимся в той же ситуации. Мы, как и наши семьи, живем здесь и дышим этим же воздухом. Поэтому мы больше всех заинтересованы в поиске и наказании загрязнителей и улучшении ситуации в регионе», — заявил министр экологии Сергей Лихачев.

Во вторник, 11 декабря, Сергей Лихачев сообщил, что в районе Коркинского разреза и в сфере влияния предприятий «Мечела» было обнаружено превышение по сероводороду. По данным анализа Росприроднадзора, 10 декабря гигиенические нормативы по оксиду углерода, диоксиду серы и формальдегиду не были нарушены. Зафиксировано превышение концентрации оксида азота более, чем в 1,5 раза.

Министр экологии отметил, что к нарушителям охранного законодательства будут применять наиболее строгие меры воздействия. «Я говорю сейчас о судебных исках на приостановление деятельности, об отзыве разрешительных документов, штрафах и вплоть до направления материалов для возбуждения уголовных дел», — пояснил глава минэкологии.

По информации управления Росприроднадзора по Челябинской области, четыре челябинских предприятия временно лишили разрешения на выбросы. Сами заводы в надзорном ведомстве не назвали, но уточнили, что это предприятия федерального надзора первой-второй категории опасности.

12 декабря челябинцы пришли в администрацию Челябинска с требованием ввести режим ЧС. Акцию инициировали участники общественного движения «Челябинск, дыши». Они провели ее во время личного приема горожан чиновниками администрации по случаю Дня Конституции. Протестующие собрались в 18:00 у здания мэрии. Спустя час около сотни человек рассадили в зале заседаний городской думы. К ним вышел врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Фото с сайта 74.ru

Инициативная группа общественников подготовила список предлагаемых мер по улучшению экологической обстановки. Как сообщает 74.ru, активисты потребовали от городских властей объявить режим чрезвычайной ситуации, провести внеплановые проверки на предприятиях, эвакуировать беременных женщин и детей на период действия режима НМУ или обеспечить их респираторами, а также привлечь федеральные ресурсы для тушения закрытой свалки и Коркинского разреза.

Владимир Елистратов заявил, что вопросы экологии находятся на постоянном контроле у местных и региональных Координатору сообщества «Челябинск, дыши» Игорю Кривченко он пообещал рассмотреть все выдвинутые общественниками требования, подготовить по каждому ответы и провести повторную встречу до 31 декабря.

Между тем, руководитель ресурсного центра «Химия+», преподаватель лицея №77 Марс Вахидов дал челябинцам советы, что делать при неблагоприятных метеоусловиях. Как сделать ватно-марлевую повязку, сколько стоит противогаз и какие продукты нужно добавить в свой рацион во время смога, читайте здесь.

Челябинская область вошла в пятерку самых коррумпированных регионов

Количество взяток в Челябинской области за год выросло вдвое. В 2017 году, по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры России, регион занимал 16-е место в стране по числу коррупционных правонарушений. Тогда здесь зарегистрировали 55 фактов получения взяток. С января по октябрь 2018 года на Южном Урале этот показатель вырос почти вдвое и достиг сотни. Область попала в пятерку лидеров антирейтинга по выявленным взяточникам, уступив Москве, Ростовской области и Подмосковью. Также в регионе почти в два раза выросло количество преступлений по другой коррупционной статье — «злоупотребление полномочиями»: с 27 до 51.

Фото с сайта www.amur.info

Всего в России количество выявленных случаев получения взяток выросло на 9,5%. Среди остальных уральских регионов статистика коррупционных правонарушений более стабильна. Так, в Свердловской области количество взяточников практически не изменилось: в 2017 году их было 44, а в 2018-м — 45.

В Челябинске полицейские пытались скрыть аварию с участием 15-летней девушки на Mercedes-Benz

Одному из руководителей челябинской ГИБДД вменили попытку скрыть факт ДТП с участием несовершеннолетней, которая сбила инспектора ДПС.

Авария произошла 17 ноября в Калининском районе Челябинска. Автомобиль Mercedes-Benz столкнулся со стоящей легковушкой и скрылся. Затем на улице Каслинской иномарка сбила дорожный знак. Машину остановили сотрудники ДПС, за рулем оказалась пьяная 15-летняя девушка. При задержании один из инспекторов получил травмы.

Как сообщили в областном управлении МВД, служба собственной безопасности установила, что один из руководителей городской ГИБДД пытался скрыть факт инцидента и его обстоятельства. Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей, материалы проверки направили в Калининский райотдел областного управления Следственного комитета.

Видео: следственное управление СКР по Челябинской области

Проверку действий руководства городского отдела ГИБДД и управления МВД Челябинска провела и прокуратура. Как сообщили в надзорном вдеомстве, полицейские злоупотребили служебными полномочиями. Достоверно зная о том, что девушка наехала на инспектора и нанесла ему травмы, они не зафиксировали обстоятельства и пытались скрыть преступление. Материалы проверки направили в региональное управление Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям полицейских, а также установят все обстоятельства происшествия.

По информации СМИ, за рулем Mercedes-Benz была 15-летняя дочь одного из влиятельных местных бизнесменов. Его фамилия не называется. В полицейском главке области подчеркнули, что после ДТП за пьяную езду привлекли к ответственности законного представителя подростка, а поврежденный автомобиль передали собственнику — 61-летней женщине. Семью девочки проверит детский омбудсмен Ирина Буторина.

К 2022 году трасса Челябинск — Екатеринбург станет четырехполосной с разделением потоков на всем протяжении

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» рассказали о планах по реконструкции дороги между двумя уральскими мегаполисами. По словам официального представителя управления Татьяны Денисовой, которые приводит Znak.com, на дороге устроят четыре полосы и разделение встречных потоков. На 38-километровом участке, который обслуживает ведомство, автомобили до сих пор ездят по двум полосам навстречу друг другу без разделения. Из-за этого на дороге повышается аварийность. Так, в конце ноября на 108-м километре трассы произошла автокатастрофа, в которой погибли пять человек.

Фото с сайта rosavtodor.ru

Проект реконструкции направлен на госэкспертизу. В 2019 году планируется получить положительное заключение, а завершить работы предполагается в срок до 2022 года. Интернет-газета также пишет, что екатеринбургское ФКУ «Уралуправтодор» анонсировало перевод 63-километрового участка трассы на территории Свердловской области в категорию автомагистрали до 2020 года. Это позволит транспорту ездить там со скоростью до 110 км/ч.

В центре Чебаркуля установили елку, срубленную у соседнего магазина

По словам местных жителей, рабочие вырубили ель в центре города, а затем установили ее на главной городской площади. «Конечно, проще вырубить, чем купить искусственную современную елку. Зачем вообще нужна эта елка на нашей площади, тем более, если нет денег в бюджете? Нарядите существующие ели на площади», — пишет очевидец в группе «Типичный Чебаркуль».

Как рассказали порталу chebar-cool.ru в администрации города, рабочие ошиблись, они должны были спилить ель в другом месте. Однако это дерево все равно бы вырубили, так как оно стоит на подземных коммуникациях, которые летом планируют ремонтировать, отметил заместитель главы Чебаркуля по ЖКХ Юрий Заневский.

Фото: Галина Шестакова / vk.com/typical_chebarkul

Законность вырубки елей проверит прокуратура. Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Известно также, что начальник управления по ЖКХ Чебаркуля Андрей Морозов уволился по собственному желанию. Его уход связывают со скандалом из-за вырубки елки.

Все новости за 14.12.2018 г.»