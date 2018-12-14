Челябинская администрация прокомментировала вырубку деревьев на северо-западе

Фото с сайта www.vest-news.ru

В городской администрации заявили, что на улице Захаренко вырубают аварийные деревья.

На этой неделе рабочие начали пилить деревья вдоль «Тропы здоровья». Местных жителей возмутили действия лесорубов. В администрации Челябинска объяснили, что под снос попали деревья с опасным наклоном, признаками стволовой гнили.

Лесорубы спилят одну иву, 620 берез и 40 сосен. Все подлежащие сносу деревья промаркированы краской, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото с сайта www.vest-news.ru



Все новости за 14.12.2018 г.»