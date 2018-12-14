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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
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Челябинская администрация прокомментировала вырубку деревьев на северо-западе
14.12.2018 г. 15:38
Фото с сайта www.vest-news.ru
В городской администрации заявили, что на улице Захаренко вырубают аварийные деревья.
На этой неделе рабочие начали пилить деревья вдоль «Тропы здоровья». Местных жителей возмутили действия лесорубов. В администрации Челябинска объяснили, что под снос попали деревья с опасным наклоном, признаками стволовой гнили.
Лесорубы спилят одну иву, 620 берез и 40 сосен. Все подлежащие сносу деревья промаркированы краской, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта www.vest-news.ru
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