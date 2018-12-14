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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
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В Челябинске продлили режим НМУ
14.12.2018 г. 15:33
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинске до понедельника, 17 декабря, будет сохраняться высокая вероятность возникновения смога.
По данным челябинского гидрометцентра, до 19:00 субботы в городе будет действовать режим НМУ второй степени. Затем класс опасности снизится до первой. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут наблюдаться в Челябинске до 19:00 понедельника.
Режим НМУ действует в городе с 1 декабря. Над Челябинском висит смог от выбросов предприятий, пожаров на закрытой свалке и в Коркинском угольном разрезе.
Фото с сайта pravmin74.ru
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