В Челябинске продлили режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске до понедельника, 17 декабря, будет сохраняться высокая вероятность возникновения смога.

По данным челябинского гидрометцентра, до 19:00 субботы в городе будет действовать режим НМУ второй степени. Затем класс опасности снизится до первой. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут наблюдаться в Челябинске до 19:00 понедельника.

Режим НМУ действует в городе с 1 декабря. Над Челябинском висит смог от выбросов предприятий, пожаров на закрытой свалке и в Коркинском угольном разрезе.

Фото с сайта pravmin74.ru



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