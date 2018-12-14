Детский омбудсмен Ирина Буторина проверит семью 15-летней школьницы, сбившей на иномарке полицейского

Фото с сайта gubernator74.ru

К ситуации с 15-летней девушкой, которая за рулем Mercedes-Benz сбила инспектора ДПС, подключится уполномоченный по правам ребенка.

Ирина Буторина рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что комплексная проверка ждет всю систему профилактики подростковых правонарушений. Также омбудсмен проверит то, как родители школьницы исполняют обязанности по ее воспитанию.

«Мы дадим оценку работе служб системы профилактики, которые должны проводить работу с подростками и их семьями, все ли меры были приняты и вся ли необходимая помощь семье была оказана. И конечно будем смотреть с точки зрения исполнения родительских обязанностей, обратим на это внимание. По окончании проверки будут приняты дальнейшие действия в интересах ребенка, чтобы помочь ему преодолеть этот кризис», — прокомментировала Ирина Буторина.

Инцидент произошел еще в ноябре, однако широкую огласку он получил в начале декабря. В Калининском районе 15-летняя пьяная девушка за рулем Mercedes-Benz наехала на сотрудника ДПС. В результате ДТП он получил травмы.

Сотрудники полиции пытались скрыть факт инцидента. В прокуратуре потребовали привлечь их к уголовной ответственности, Следственный комитет проводит проверку. Сама виновница аварии, по информации СМИ, — дочь одного из влиятельных местных бизнесменов.

Фото с сайта gubernator74.ru

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