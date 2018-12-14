В минздраве России начали готовить закон о повышении возраста продажи алкоголя

Фото с сайта www.vladtime.ru

Минздрав планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года.

Уведомление о разработке законопроекта размещено на сайте минздрава. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате воздействия алкоголя на организм ежегодно умирают около 3,3 млн человек. Глава минздрава Вероника Скворцова отметила, что употребление спиртного отрицательно сказывается на здоровье и поведении молодых людей.

Главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский поддерживает решение о повышении минимального возраста продажи алкоголя. По его словам, это поможет снизить смертность населения и уровень потребления спиртного в стране.

«Я понимаю, что для кого-то запрета не будет и в 15-16 лет — они найдут. Но основная масса-то позже начнет употреблять спиртные напитки, уже более зрелыми они будут в этом плане, более рассудительными. Чем позднее приобщение к алкогольным напиткам, тем меньше будет алкоголизация населения, на смертности это отразится. У нас молодежь настолько инфантильная и незрелая в 18 лет, что здесь — это как гранату обезьяне дать», — прокомментировал «Челябинскому эху» Борис Изаровский.

В минздраве напомнили, что повышенный возраст на продажу алкоголя предусмотрен во многих странах. Так, лица моложе 21 года не могут покупать спиртное в Казахстане, США и Индонезии.

Фото с сайта www.vladtime.ru





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