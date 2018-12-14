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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
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На Южном Урале уничтожат более 20 тонн литовского сыра
14.12.2018 г. 15:03
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
На границе с Казахстаном задержали более 20 тонн сыра литовского производства.
Автомобиль с санкционным грузом остановили 7 декабря на таможенном посту. Машина направлялась из Астаны в Минск. На упаковках сыра, который обнаружили в автомобиле, было указано, что товар произведен в Литве.
В четверг, 13 декабря, партию изъяли и доставили на завод в Увельском районе. Помещение склада опломбировали. В ближайшее время сыр уничтожат, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
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