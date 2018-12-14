На Южном Урале уничтожат более 20 тонн литовского сыра

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

На границе с Казахстаном задержали более 20 тонн сыра литовского производства.

Автомобиль с санкционным грузом остановили 7 декабря на таможенном посту. Машина направлялась из Астаны в Минск. На упаковках сыра, который обнаружили в автомобиле, было указано, что товар произведен в Литве.

В четверг, 13 декабря, партию изъяли и доставили на завод в Увельском районе. Помещение склада опломбировали. В ближайшее время сыр уничтожат, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области



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