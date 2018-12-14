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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
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Росприроднадзор проводит проверку на ТЭЦ-2 в Челябинске из-за превышения нормативов выбросов
14.12.2018 г. 13:56
Фото с сайта pravmin74.ru
На ТЭЦ-2 в Челябинске зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
В рамках административного расследования сотрудники регионального Росприроднадзора осматривают территорию ТЭЦ-2. С помощью лаборатории они проводят замеры на источниках выбросов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
На этой неделе четыре челябинских предприятия лишили разрешения на выбросы. Заводы уличили в превышении нормативов загрязняющих веществ.
Фото с сайта pravmin74.ru
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