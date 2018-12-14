Росприроднадзор проводит проверку на ТЭЦ-2 в Челябинске из-за превышения нормативов выбросов

Фото с сайта pravmin74.ru

На ТЭЦ-2 в Челябинске зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В рамках административного расследования сотрудники регионального Росприроднадзора осматривают территорию ТЭЦ-2. С помощью лаборатории они проводят замеры на источниках выбросов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На этой неделе четыре челябинских предприятия лишили разрешения на выбросы. Заводы уличили в превышении нормативов загрязняющих веществ.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 14.12.2018 г.»