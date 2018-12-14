Губернатор потребовал исключить «мусорную» графу из квитанций управляющих компаний

Переход на новую схему обращения с отходами городам и районам Южного Урала компенсируют из областного бюджета.

Губернатор Борис Дубровский поручил правительству выделить субсидии территориям на покупку новых мусорных контейнеров. По словам главы региона, это поможет снизить платежную нагрузку на южноуральцев – новые баки вместительнее и подходят для машин с задней загрузкой, которые могут перевозить больше отходов. Из-за этого снижаются расходы на перевозки. Борис Дубровский поручил главам городов и районов подготовить контейнерные площадки к работе до 1 января.

Также губернатор обратил внимание глав на то, что дублировать «мусорные» платежи недопустимо. «Стоимость вывоза отходов, должна быть исключена из квитанций управляющих компаний, эту работу теперь выполняет региональный оператор по обращению с ТКО. Нельзя допустить задвоение платежей», – подчеркнул Борис Дубровский.

Новая система обращения с отходами заработает на Южном Урале с 1 января. Челябинскую область поделили на пять кластеров, в каждом из которых есть свой оператор. В челябинском кластере регоператором станет «Центр коммунального сервиса» - фактически компания уже является основным перевозчиком мусора в городе.

Все новости за 14.12.2018 г.»