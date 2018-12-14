- 66.4337р. + 0.1787
- 75.389р. - 0.0026
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
УФАС завело дело на Burger King за букву «е» перед словом «баллы»
14.12.2018 г. 13:47
Челябинское УФАС рассмотрит дело о нарушении рекламного законодательства сетью Burger King.
В антимонопольное ведомство обратился местный житель, которому на электронную почту пришло рекламное сообщение. «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе… Лови кофе по акции! Хочешь кофе? Бесплатно XL Burger King», — говорилось в нем. Челябинец решил, что в рекламе содержалась ненормативная лексика.
В УФАС пришли к выводу, что выражение имеет очевидное сходство с нецензурным словом, а это является нарушением закона о рекламе. «Употребление в рекламе указанной буквы алфавита в совокупности со словом «баллы» в дательном падеже усиливает восприятие данного выражения и может создавать у потребителей ассоциации со словосочетанием, относящимся к обсценной лексике», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении ООО «Бургер Рус» возбуждено антимонопольное дело.
Информация взята с официального сайта управления ФАС по Челябинской области 14.12.2018 г.
Фото с сайта pixabay.com
- 14.12.2018 г. В 2019 году в Челябинске уберут свыше 3 тыс. вывесок, не соответствующих дизайн-коду
- 11.12.2018 г. Владимир Елистратов получил представление от прокуратуры за незаконную рекламу на проспекте Ленина
- 05.12.2018 г. Суд подтвердил наличие антиконкурентного сговора с участием «Фортума»
- 30.11.2018 г. Челябинское УФАС изучит рекламу магазина, в которой покупателю обещали путевку в ОАЭ
- 27.11.2018 г. Челябинское УФАС признало незаконной рекламу ломбарда на остановке