УФАС завело дело на Burger King за букву «е» перед словом «баллы»

Фото с сайта pixabay.com

Челябинское УФАС рассмотрит дело о нарушении рекламного законодательства сетью Burger King.

В антимонопольное ведомство обратился местный житель, которому на электронную почту пришло рекламное сообщение. «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе… Лови кофе по акции! Хочешь кофе? Бесплатно XL Burger King», — говорилось в нем. Челябинец решил, что в рекламе содержалась ненормативная лексика.

В УФАС пришли к выводу, что выражение имеет очевидное сходство с нецензурным словом, а это является нарушением закона о рекламе. «Употребление в рекламе указанной буквы алфавита в совокупности со словом «баллы» в дательном падеже усиливает восприятие данного выражения и может создавать у потребителей ассоциации со словосочетанием, относящимся к обсценной лексике», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении ООО «Бургер Рус» возбуждено антимонопольное дело.



Информация взята с официального сайта управления ФАС по Челябинской области 14.12.2018 г.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 14.12.2018 г.»