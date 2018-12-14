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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
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Прокуратура требует взыскать 100 тыс. рублей с мужчины, который избил 11-летнего школьника
14.12.2018 г. 13:41
В прокуратуру обратились родители ребенка, которого избили в челябинской школе.
Инцидент произошел в сентябре 2018 года в одной из школ Металлургического района. Мужчина избил 11-летнего ребенка. На челябинца завели уголовное дело. Известно, что пострадавший был в ссоре с сыном обвиняемого.
Родители ребенка обратились в прокуратуру с требованием возместить моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Исковое заявление направлено в Металлургический райсуд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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