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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Разбор полетов
Южноуральцы смогут увидеть комету изумрудного цвета
14.12.2018 г. 12:04
Фото с сайта planetarium-moscow.ru
В середине декабря к Земле приблизится комета Виртанена.
Комета максимально приблизится к Земле в воскресенье, 16 декабря. Она будет находиться на расстоянии в 11,5 млн километров от нашей планеты. Комету можно будет наблюдать невооруженным глазом при ясной погоде в зоне созвездия Тельца. Расстояние равное диаметру Луны небесное тело пролетит примерно за три часа.
Комета будет выглядеть как крупное зеленое туманное облачко, сообщили в пресс-службе московского планетария. В следующий раз комету Виртанена можно будет наблюдать только с помощью телескопов.
Фото с сайта planetarium-moscow.ru
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