Южноуральцы смогут увидеть комету изумрудного цвета

Фото с сайта planetarium-moscow.ru

В середине декабря к Земле приблизится комета Виртанена.

Комета максимально приблизится к Земле в воскресенье, 16 декабря. Она будет находиться на расстоянии в 11,5 млн километров от нашей планеты. Комету можно будет наблюдать невооруженным глазом при ясной погоде в зоне созвездия Тельца. Расстояние равное диаметру Луны небесное тело пролетит примерно за три часа.

Комета будет выглядеть как крупное зеленое туманное облачко, сообщили в пресс-службе московского планетария. В следующий раз комету Виртанена можно будет наблюдать только с помощью телескопов.

Фото с сайта planetarium-moscow.ru



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