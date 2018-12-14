В сквере «Юбилейный» в Металлургическом районе появится скейтодром

Фото с сайта pravmin74.ru

В 2019 году в Челябинске благоустроят сквер «Юбилейный».

На благоустройство сквера на пересечении шоссе Металлургов с улицам Черкасской и Мира выделили 15,3 млн рублей. На территории планируют разместить детскую площадку, оборудование для воркаута и скейтодром. Также там установят скамейки, благоустроят цветочные клумбы, высадят кустарники и деревья.

Площадь сквера «Юбилейный» превышает 22 тыс. квадратных метров. Его название было приурочено к 20-летию с момента вывода советских войск из Афганистана. В феврале 2009 года в центре сквера открыли памятник «Солдатам необъявленной войны».

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 14.12.2018 г.»