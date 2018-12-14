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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
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В челябинском аэропорту расширят зону Duty Free
14.12.2018 г. 12:00
Фото с сайта cekport.ru
В правительстве утвердили перечень аэропортов, где разместят магазин беспошлинной торговли в зонах прилета.
В августе с предложением выступил минфин. Проект утвердили постановлением правительства от 12 декабря. Изначальный перечень объектов расширили — в окончательном варианте магазины Duty Free разрешили открыть в 75 аэропортах, 38 морских пунктах пропуска и трех речных вокзалах. В списке значится и челябинский аэропорт Баландино.
Согласно постановлению, беспошлинную торговлю разрешат для прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Сейчас магазины Duty free в указанных в перечне пунктах пропуска размещаются только в зонах вылета.
Фото с сайта cekport.ru
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