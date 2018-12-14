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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Экс-руководителя магнитогорского управления Пенсионного фонда будут судить за выплату завышенных премий уборщице
14.12.2018 г. 11:58
Уголовное дело бывшей начальницы магнитогорского УПФР, обвиняемой в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, передано в суд.
Женщину задержали в июле. По версии следствия, руководитель управления Пенсионного фонда почти 2,5 года, до июня 2018-го, поручала уборщице присматривать за своим внуком. За это ей выплачивали повышенные премии, непосредственные служебные обязанности она не выполняла.
Также экс-руководителя обвиняют в получении взятки за незаконные действия — от сотрудника одного из банков она получила более 60 тыс. рублей. Взамен начальница отделения ПФР предоставила кредитной организации базу с персональными данными клиентов фонда.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемая признала свою вину и сотрудничает со следствием. Сейчас она находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска.
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